Utero in affitto, Papa Francesco: «È una pratica inumana, donne sfruttate e bambini come merce» (Di venerdì 10 giugno 2022) “La dignità dell’uomo e della donna è minacciata anche dalla pratica inumana e sempre più diffusa dell’Utero in affitto”. Così Papa Francesco in un passaggio dell’intervento davanti alle associazioni familiari cattoliche in Europa. Una pratica – ha detto – in cui le donne, quasi sempre povere, sono sfruttate, e i bambini sono trattati come merce”. Il pontefice ha poi rivolto un duro attacco alla piaga della pornografia. “È ormai diffusa ovunque tramite la rete. Va denunciata come un attacco permanente alla dignità dell’uomo e della donna”. Utero in affitto, il Papa: una pratica ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 10 giugno 2022) “La dignità dell’uomo e della donna è minacciata anche dallae sempre più diffusa dell’in”. Cosìin un passaggio dell’intervento davanti alle associazioni familiari cattoliche in Europa. Una– ha detto – in cui le, quasi sempre povere, sono, e isono trattati”. Il pontefice ha poi rivolto un duro attacco alla piaga della pornografia. “È ormai diffusa ovunque tramite la rete. Va denunciataun attacco permanente alla dignità dell’uomo e della donna”.in, il: una...

