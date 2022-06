Pubblicità

zazoomblog : Usa udienza commissione 6 gennaio: Trump accusato di “tentato golpe” - #udienza #commissione #gennaio: #Trump… - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Commissione ha indagato su attacco a Capitol Hill. Portavoce #Trump: udienza un 'circo'. #Usa - Adnkronos : Commissione ha indagato su attacco a Capitol Hill. Portavoce #Trump: udienza un 'circo'. #Usa - lifestyleblogit : Usa, udienza commissione 6 gennaio: Trump accusato di 'tentato golpe' - - infoitinterno : Usa, udienza commissione 6 gennaio: Trump accusato di 'tentato golpe' -

Donald Trump ha acceso la fiamma del tentato golpe del 6 gennaio. Nella sua primapubblica la commissione d'inchiesta sull'assalto al Campidoglio ricorda agli americani quanto accaduto in quel giorno del 2021. Lo fa con nuove immagini inedite raccolte in un filmato di oltre ...La sua testimonianza ha chiuso la primapubblica durata quasi due ore. E bollata dal portavoce di Donald Trump, Taylor Budowich come un "circo" non in grado di catturare l'attenzione pubblica.E’ quanto ha sostenuto la commissione 6 gennaio che ha indagato sull’attacco a Capitol Hill. Durante un’udienza show, dopo mesi di pausa dei lavori, è stato diffuso materiale video inedito ...L'ex presidente Usa Donald Trump orchestrò l'assalto al Campidoglio del 6 gennaio dello scorso anno in un "tentativo di colpo di stato". E' quanto affermato alla prima riunione della commissione d'inc ...