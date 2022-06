Usa, stop ai test Covid per l’ingresso nel Paese (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – L’amministrazione Biden annuncerà oggi lo stop alla richiesta di un test antiCovid negativo prima di entrare negli Stati Uniti. Lo riferisce la Cnn, secondo cui lo stop deciso dai Centri di controllo e prevenzione della malattie (Cdc) entrerà in vigore domenica a mezzanotte. I Cdc rivaluteranno la loro decisione tra 90 giorni, nel timore di nuove possibili varianti del Covid. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – L’amministrazione Biden annuncerà oggi loalla richiesta di unantinegativo prima di entrare negli Stati Uniti. Lo riferisce la Cnn, secondo cui lodeciso dai Centri di controllo e prevenzione della malattie (Cdc) entrerà in vigore domenica a mezzanotte. I Cdc rivaluteranno la loro decisione tra 90 giorni, nel timore di nuove possibili varianti del. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

