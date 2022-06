Usa, inflazione all’8,6%. L’incremento più alto dal 1981 (Di venerdì 10 giugno 2022) L’inflazione Usa cresce oltre le attese: +1% mese su mese a maggio e +8,6% anno su anno contro le stime di un +8,3%. Si tratta dell’aumento più consistente registrato dal L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 10 giugno 2022) L’Usa cresce oltre le attese: +1% mese su mese a maggio e +8,6% anno su anno contro le stime di un +8,3%. Si tratta dell’aumento più consistente registrato dal L'articolo proviene da il manifesto.

classcnbc : +++#USA????, inflazione maggio +8,6% a/a Previsione: +8,2% a/a Precedente: +8,3% a/a+++ #inflation #inflazione - Agenzia_Ansa : Borsa: Milano perde il 4,6%, raffica di sospensioni tra le banche. Effetto della Bce sui rendimenti Btp e dell'inflazione Usa #ANSA - fattoquotidiano : L’inflazione Usa all’8,6% in maggio: il massimo da 40 anni. Crolla la fiducia dei consumatori, Wall Street in rosso… - Filomen30847137 : RT @Filomen30847137: Lo stipendio medio in Italia è circa 21,400€ annui, negli USA siamo intorno ai 62,000$(!); Il costo del ?, da Noi sfon… - RediStefano : RT @Gigadesires: USA inflazione su base annua 8,6%, ai massimi da 40 anni. Sta per scoppiare l'armageddon, in Europa hanno deciso di smante… -