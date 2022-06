Usa, Commissione 6 gennaio: quello di Trump fu tentativo di golpe (Di venerdì 10 giugno 2022) L'ex presidente degli Usa Donald Trump orchestrò l'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021 in un "tentativo di colpo di Stato". E' quanto è emerso dalla prima riunione della Commissione d'inchiesta ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 giugno 2022) L'ex presidente degli Usa Donaldorchestrò l'assalto al Campidoglio del 62021 in un "di colpo di Stato". E' quanto è emerso dalla prima riunione dellad'inchiesta ...

Pubblicità

LaStampa : 6 gennaio, Trump fu al centro del complotto per sovvertire l’America: la Commissione Usa pubblica video e prove choc - fabiochiusi : Per trovare notizia della commissione d'inchiesta che accusa Trump di avere orchestrato un colpo di Stato negli USA… - repubblica : Usa, commissione 6 gennaio: 'Trump al centro di un tentato golpe' - ultimenews24 : (Adnkronos) - L'assalto al Congresso degli Stati Uniti non è stato affatto spontaneo, ma un 'tentato colpo di Stato… - AndreaZeoli : RT @fabiochiusi: Per trovare notizia della commissione d'inchiesta che accusa Trump di avere orchestrato un colpo di Stato negli USA bisogn… -