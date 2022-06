Uomini e Donne, Teresa Langella rivela: “Mi sentivo vicina alla morte” (Di venerdì 10 giugno 2022) Teresa Langella, ex tronista di Uomini e Donne, ha condiviso alcune storie su Instagram dove ha raccontato dal periodo più difficile della sua vita. La protagonista del dating show di Maria De Filippi, quando era poco più che maggiorenne ha sofferto di attacchi di panico e ansia, un disturbo che le ha cambiato la vita. Vi raccomandiamo... Paura per Valentina Autiero, l'ex dama di Uomini e Donne vittima di un incidente “Da lì la mia vita è cambiata tanto, pensate che i primi tempi mi sono ritrovata almeno una volta alla settimana a correre in ospedale per questi sintomi che non riuscivo a riconoscere inizialmente”. Langella ha ricordato come era prima di soffrire di questo male: “Sono ... Leggi su diredonna (Di venerdì 10 giugno 2022), ex tronista di, ha condiviso alcune storie su Instagram dove ha raccontato dal periodo più difficile della sua vita. La protagonista del dating show di Maria De Filippi, quando era poco più che maggiorenne ha sofferto di attacchi di panico e ansia, un disturbo che le ha cambiato la vita. Vi raccomandiamo... Paura per Valentina Autiero, l'ex dama divittima di un incidente “Da lì la mia vita è cambiata tanto, pensate che i primi tempi mi sono ritrovata almeno una voltasettimana a correre in ospedale per questi sintomi che non riuscivo a riconoscere inizialmente”.ha ricordato come era prima di soffrire di questo male: “Sono ...

Pubblicità

repubblica : Blu per gli uomini, rosa per le donne: il caso dei registri degli elettori delle comunali e referendum. Il Partito… - poliziadistato : Due fratelli, due uniformi, un unico obiettivo: la tutela della sicurezza delle nostre comunità. Auguri alle donne… - luigidimaio : Sgomento per il drammatico attacco alla chiesa cattolica in #Nigeria. Uccisi in una terribile strage bambini, donne… - Zelgadis265 : RT @repubblica: Blu per gli uomini, rosa per le donne: il caso dei registri degli elettori delle comunali e referendum. Il Partito Gay: 'Di… - 15power_less : RT @isthisbicuIture: gli uomini sono felicissimi quando altri stupratori la fanno franca. preferirebbero m word piuttosto di stare dalla pa… -