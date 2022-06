Uomini e donne, Lilli torna sui social e spiega perché non ha funzionato con Salatino (Di venerdì 10 giugno 2022) Mentre l'ex tronista Luca Salatino fa la spola tra Roma e Como per viversi il suo rapporto con Soraia, Lilli, uscita dal percorso di Uomini e... Leggi su today (Di venerdì 10 giugno 2022) Mentre l'ex tronista Lucafa la spola tra Roma e Como per viversi il suo rapporto con Soraia,, uscita dal percorso die...

Pubblicità

ItalianAirForce : Auguri dall'#AeronauticaMilitare a tutti gli uomini e le donne della #MarinaMilitare! Cooperiamo e ci addestriamo i… - ItalianNavy : Verso il #10giugno #GiornatadellaMarina 2022 -1 alle celebrazioni nella città di #Gaeta! Anche oggi un’intensa gior… - DPCgov : ?Buona #GiornatadellaMarina! Alleati strategici in molte attività di #protezionecivile, alle donne e agli uomini de… - Blu010772 : RT @innocente_evas: Mentre gli uomini si vantano di cose che non sono mai accadute, le donne hanno avventure che mai racconteranno.. ?????? “… - Anthony66133202 : Una ragazza contesta a Macron la presenza di 3 ministri nel suo governo con accuse e indagini per violenza e stupro… -