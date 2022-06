Un'italiana nuovo membro del comitato delle Regioni Ue (Di venerdì 10 giugno 2022) BRUXELLES - Luisa Piacentini, consigliera comunale di Marano Equo (Roma), è diventata membro supplente nella delegazione italiana del comitato europeo delle Regioni con il gruppo Ecr. "La mia entrata ... Leggi su leggo (Di venerdì 10 giugno 2022) BRUXELLES - Luisa Piacentini, consigliera comunale di Marano Equo (Roma), è diventatasupplente nella delegazionedeleuropeocon il gruppo Ecr. "La mia entrata ...

Un'italiana nuovo membro del comitato delle Regioni Ue BRUXELLES - Luisa Piacentini, consigliera comunale di Marano Equo (Roma), è diventata membro supplente nella delegazione italiana del Comitato europeo delle Regioni con il gruppo Ecr. "La mia entrata nel Comitato delle Regioni rappresenta un importante riconoscimento verso i piccoli comuni. Grazie al mio ruolo in Anci ...