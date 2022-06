Un monumento a Marta Bassino | Cuneo omaggia la sua sciatrice azzurra

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 10 giugno 2022)– Una campionessa eccezionale sugli sci con tanti successi ottenuti in giro per il mondo.è una delle stelle della Nazionale Italiana e con il suo oro mondiale a Cortina nel parallelo slalom, i 21 podi in Coppa del Mondo e il suo Trofeo di Ghiaccio conquistato nel 2021 la portano nell’élite mondiale. immagine dalla stories di Instagram diPerre un’piena di medaglie in bacheca con la voglia di fare ottimi risultati ancora e in previsione anche di Milano Cortina 2026, il Comune di, sua città di origine, ha eretto una Borgo San Dalmazzo. E’ stato inaugurato nella giornata di oggi e sorge nella rotonda stradale all’ingresso delle valli Gesso e Vermenagna, realizzato da ...