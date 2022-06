Un migliaio di maiali a Roma saranno abbattuti per il timore della peste suina 

(Di venerdì 10 giugno 2022) AGI - Dopo il riscontro di dueinfetti dasuina in un allevamento (di tipo familiare con 8 capi complessivi) dentro il parco dell'Insugherata nella zona didove era scoppiato il focolaio dai cinghiali ora partirà in tempi brevissimi un piano che prevede l'abbattimento di undi suini presenti nell'area perimetrata. Lo annuncia all'AGI il Commissario straordinario all'emergenza, Angelo Ferrari. "Il piano di abbattimenti - ha spiegato Ferrari - adesso prevede un cronoprogramma molto attento e gli allevamenti di suini presenti nella precedente area infetta verranno tuttinel giro di cinque giorni. Parliamo dell'area infetta metropolitana diche comprende il raccordo anulare e ancora un spicchio che si prolunga verso il lago di Bracciano. Dobbiamo ...

