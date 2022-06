Un golpista come presidente. Le ceneri del trumpismo bruciano l'America del midterm (Di venerdì 10 giugno 2022) Le udienze della commissione d’inchiesta sull’assalto a Capitol Hill riaprono una ferita che non si è mai rimarginata. "Il Paese è nei pasticci", dice Donald Trump. Ed è effettivamente così, ma non nel senso che intende lui.... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 10 giugno 2022) Le udienze della commissione d’inchiesta sull’assalto a Capitol Hill riaprono una ferita che non si è mai rimarginata. "Il Paese è nei pasticci", dice Donald Trump. Ed è effettivamente così, ma non nel senso che intende lui....

Pubblicità

GiuliaBelard : Un golpista come presidente. Le ceneri del #trumpismo bruciano l'America del #midterm. Le udienze della commissione… - loucattani : RT @FPanunzi: Non capisco come possa ancora avere possibilità di essere rieletto. Un golpista. - EuroFrog : RT @FPanunzi: Non capisco come possa ancora avere possibilità di essere rieletto. Un golpista. - anna_boggero : RT @FPanunzi: Non capisco come possa ancora avere possibilità di essere rieletto. Un golpista. - lauracesaretti1 : RT @FPanunzi: Non capisco come possa ancora avere possibilità di essere rieletto. Un golpista. -