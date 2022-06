Un club di Serie A tenta il colpaccio | contattato Gareth Bale!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 10 giugno 2022) Secondo il quotidiano spagnolo El Nacional, José Mourinho sarebbe intenzionato a portareBale alla Roma. Lo Special One è alla ricerca di un rinforzo di qualità per il reparto offensivo ed ha nel mirino l’attaccante gallese, in scadenza di contratto con il Real Madrid. Mourinho ha già allenato Bale ai tempi del Tottenham e vorrebbe convincerlo ad approdare in Italia per provare una nuova esperienza calcistica. L’attaccante gallese ha deciso di terminare il suo contratto col Real di Carlo Ancelotti ed ora è alla ricerca di una nuova squadra. Diversispagnoli sono interessati ad ingaggiarlo, ma Mourinho vuolere il grande colpo per la sua Roma. Calciomercato Roma Bale La dirigenza giallorossa sta lavorando intensamente sul mercato ed ha intenzione di costruire una rosa con dei grandi rinforzi di qualità. Il ...