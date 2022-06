Un annuncio chiede donazioni di sangue solo dai non vaccinati, ma non c’è alcuna base scientifica (Di venerdì 10 giugno 2022) Un appello molto condiviso su Facebook sta facendo discutere gli utenti: viene richiesto di fare urgentemente una donazione urgente di sangue, nello specifico del gruppo sanguigno 0.R.H. negativo, all’ospedale di Trapani. Una postilla però ha scatenato le polemiche: si richiede che il donatore non sia vaccinato. Ma come vediamo, questa richiesta è figlia di false credenze. Per chi ha fretta: Un post di un assessore di Trapani ha fatto molto discutere: veniva richiesta la donazione di sangue per un Ospedale, ma si specificava che si preferiva un donatore non vaccinato. Per molti utenti, ha rappresentato la prova del fatto che il vaccino contro il Coronavirus renda il sangue «pericoloso». In realtà la richiesta non poggia su alcuna base scientifica, ma sulle ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 giugno 2022) Un appello molto condiviso su Facebook sta facendo discutere gli utenti: viene richiesto di fare urgentemente una donazione urgente di, nello specifico del gruppo sanguigno 0.R.H. negativo, all’ospedale di Trapani. Una postilla però ha scatenato le polemiche: si riche il donatore non sia vaccinato. Ma come vediamo, questa richiesta è figlia di false credenze. Per chi ha fretta: Un post di un assessore di Trapani ha fatto molto discutere: veniva richiesta la donazione diper un Ospedale, ma si specificava che si preferiva un donatore non vaccinato. Per molti utenti, ha rappresentato la prova del fatto che il vaccino contro il Coronavirus renda il«pericoloso». In realtà la richiesta non poggia su, ma sulle ...

