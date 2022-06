Un altro naufrago dell’Isola dei Famosi 16 si è ritirato | ecco perché

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 10 giugno 2022) L’Isola dei16 continua a perdere pezzi. Dopo il prolungamento del reality che ha determinato l’abbandono di personaggi principali di quest’edizione come Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni, ora arriva l’ennesimo ritiro. A poche settimane dalla fine, il programma Mediaset mostra tutti i suoi punti deboli, come un monito per il successivo anno. Leggi anche: Dove vedere la replicadei16 Isola dei16: il ritiro di un. Chi è?è andato via? Nella giornata di ieri è stato comunicato il ritiro di undall’Isola dei16. Si tratta di Marco Cucolo, il fidanzato di Lory Del Santo. Il ragazzo era stato portato in infermeria dopo la puntata di ...