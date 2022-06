Ultimo giorno di campagna elettorale anche in 50 Comuni pugliesi ELENCO Elezioni amministrative e referendum (Di venerdì 10 giugno 2022) Si chiude a mezzanotte la campagna elettorale. Domani il silenzio della propaganda e l’insediamento dei seggi. Si voterà domenica dalle 7 alle 23 in tutta Italia per cinque referendum sui temi della giustizia ed in 981 Comuni italiani, fra cui cinquanta pugliesi, per le Elezioni amministrative. Scrutini referendari non appena chiusi i seggi, scrutini delle Elezioni comunali lunedì alle 14. Eventuali ballottaggi il 26 giugno. —– Tratto da tuttitalia.it: In sintesi, i numeri delle Elezioni in Puglia sono i seguenti: Comuni al voto: 50 su 257 Comuni pugliesi (19,5%) Comuni >15.000 ab: 18 su 50 (36,0%) Comuni ?15.000 ab: 32 su 50 (64,0%) capoluoghi ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 10 giugno 2022) Si chiude a mezzanotte la. Domani il silenzio della propaganda e l’insediamento dei seggi. Si voterà domenica dalle 7 alle 23 in tutta Italia per cinquesui temi della giustizia ed in 981italiani, fra cui cinquanta, per le. Scrutini referendari non appena chiusi i seggi, scrutini dellecomunali lunedì alle 14. Eventuali ballottaggi il 26 giugno. —– Tratto da tuttitalia.it: In sintesi, i numeri dellein Puglia sono i seguenti:al voto: 50 su 257(19,5%)>15.000 ab: 18 su 50 (36,0%)?15.000 ab: 32 su 50 (64,0%) capoluoghi ...

