Ultime Notizie – Vaiolo delle scimmie, corsa al vaccino negli Usa (Di venerdì 10 giugno 2022) corsa al vaccino negli Usa contro il Vaiolo delle scimmie. Bavarian Nordic, l’azienda danese che produce l’unico prodotto-scudo approvato dall’americana Fda contro il Monkeypox virus, annuncia che la Barda, Autorità Usa per la ricerca biomedica avanzata, ha ordinato altre 500mila dosi di vaccino liquido congelato, con consegna nel 2022. Considerando un precedente ordine della Barda per 1,4 milioni di dosi, assegnato nel 2020, gli States si assicurano ‘nel freezer’ un totale di quasi 2 milioni di dosi, riferisce la compagnia scandinava che corregge nuovamente al rialzo le attese per i risultati finanziari 2022. Il vaccino anti-Vaiolo della Bavarian Nordic è approvato negli Usa e in Canada rispettivamente con i ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022)alUsa contro il. Bavarian Nordic, l’azienda danese che produce l’unico prodotto-scudo approvato dall’americana Fda contro il Monkeypox virus, annuncia che la Barda, Autorità Usa per la ricerca biomedica avanzata, ha ordinato altre 500mila dosi diliquido congelato, con consegna nel 2022. Considerando un precedente ordine della Barda per 1,4 milioni di dosi, assegnato nel 2020, gli States si assicurano ‘nel freezer’ un totale di quasi 2 milioni di dosi, riferisce la compagnia scandinava che corregge nuovamente al rialzo le attese per i risultati finanziari 2022. Ilanti-della Bavarian Nordic è approvatoUsa e in Canada rispettivamente con i ...

Pubblicità

sole24ore : ?? Una Russia che deve «combattere e difendersi» come ai tempi di Pietro il Grande e che non commetterà l’errore del… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - bergkamp77 : @FBiasin QUINDI STANDO ALLE ULTIME NOTIZIE CIRCOLATE IL PSG PAGHEREBBE 40 SKRINIAR E 50 SCAMACCA....QUALCOSA MI SFUGGE?????? - ennatrasporti : Enna - ASP: Saluto e auguri alla signora che ha partorito in macchina -