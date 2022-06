Ultime Notizie – Usa, udienza commissione 6 gennaio: Trump accusato di “tentato golpe” (Di venerdì 10 giugno 2022) L’assalto al Congresso degli Stati Uniti non è stato affatto spontaneo, ma un “tentato colpo di Stato” di Donald Trump e l’effetto diretto della volontà dell’ex presidente di ribaltare le elezioni del 2020. E’ quanto ha sostenuto la commissione 6 gennaio che ha indagato sull’attacco a Capitol Hill. Durante un’udienza show, dopo mesi di pausa dei lavori, è stato diffuso materiale video inedito sull’assalto al Congresso e sull’aggressione ai poliziotti. Sono stati diffusi, inoltre, i momenti salienti delle oltre mille deposizioni raccolte durante l’inchiesta, il cui montaggio è stato affidato ad un esperto produttore televisivo, tra cui testimonianze, anche sorprendenti, dell’ex cerchia ristretta di Trump. Bennie Thompson, democratico del Mississippi e presidente della ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) L’assalto al Congresso degli Stati Uniti non è stato affatto spontaneo, ma un “colpo di Stato” di Donalde l’effetto diretto della volontà dell’ex presidente di ribaltare le elezioni del 2020. E’ quanto ha sostenuto lache ha indagato sull’attacco a Capitol Hill. Durante un’show, dopo mesi di pausa dei lavori, è stato diffuso materiale video inedito sull’assalto al Congresso e sull’aggressione ai poliziotti. Sono stati diffusi, inoltre, i momenti salienti delle oltre mille deposizioni raccolte durante l’inchiesta, il cui montaggio è stato affidato ad un esperto produttore televisivo, tra cui testimonianze, anche sorprendenti, dell’ex cerchia ristretta di. Bennie Thompson, democratico del Mississippi e presidente della ...

