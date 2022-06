Ultime Notizie – Ucraina, Macron promette aiuti a Zelensky: “Anche armi pesanti” (Di venerdì 10 giugno 2022) “La Francia rimarrà mobilitata per soddisfare i bisogni dell’Ucraina, comprese le armi pesanti”. Lo ha assicurato il presidente francese, Emmanuel Macron, nel corso di un nuovo colloquio telefonico avuto con il suo omologo ucraino, Volodymr Zelensky. “Abbiamo discusso di altri aiuti militari all’Ucraina”, ha aggiunto in un tweet, sottolineando che “particolare attenzione è stata dedicata alle modalità di adesione dell’Ucraina all’Ue”. I due leader, secondo l’Eliseo, “hanno convenuto di restare in contatto, soprattutto in vista del parere che la Commissione europea esprimerà sulla domanda di adesione dell’Ucraina all’Unione europea, e della discussione che seguirà al Consiglio europeo del 23 e 24 giugno”. Zelensky, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) “La Francia rimarrà mobilitata per soddisfare i bisogni dell’, comprese le”. Lo ha assicurato il presidente francese, Emmanuel, nel corso di un nuovo colloquio telefonico avuto con il suo omologo ucraino, Volodymr. “Abbiamo discusso di altrimilitari all’”, ha aggiunto in un tweet, sottolineando che “particolare attenzione è stata dedicata alle modalità di adesione dell’all’Ue”. I due leader, secondo l’Eliseo, “hanno convenuto di restare in contatto, soprattutto in vista del parere che la Commissione europea esprimerà sulla domanda di adesione dell’all’Unione europea, e della discussione che seguirà al Consiglio europeo del 23 e 24 giugno”., ...

