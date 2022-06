Ultime Notizie – Siu: “Disturbi urologici per 10 mln italiani, puntare su prevenzione” (Di venerdì 10 giugno 2022) “Nel nostro Paese circa 10 milioni di italiani sono a rischio di problemi urologici. Il tumore alla prostata registra ogni anno 36mila nuovi casi e 7mila morti, il cancro alla vescica 100mila nuove diagnosi e 6mila morti ogni 12 mesi. A seguire il tumore del rene, e quindi il cancro del testicolo che colpisce i giovani tra i 18 e i 40 anni di età. E ancora: disfunzione erettile, problemi di incontinenza e di infertilità e cistite interstiziale nelle donne. Patologie per le quali è importantissima la prevenzione. A differenza delle donne, molti uomini evitano di sottoporsi a controlli, esami e visite. Temono di scoprire di avere una malattia, così non fanno prevenzione anche a causa del Covid”. A lanciare l’allarme è direttamente Vincenzo Mirone, professore ordinario di Urologia all’Università “Federico II” di Napoli ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) “Nel nostro Paese circa 10 milioni disono a rischio di problemi. Il tumore alla prostata registra ogni anno 36mila nuovi casi e 7mila morti, il cancro alla vescica 100mila nuove diagnosi e 6mila morti ogni 12 mesi. A seguire il tumore del rene, e quindi il cancro del testicolo che colpisce i giovani tra i 18 e i 40 anni di età. E ancora: disfunzione erettile, problemi di incontinenza e di infertilità e cistite interstiziale nelle donne. Patologie per le quali è importantissima la. A differenza delle donne, molti uomini evitano di sottoporsi a controlli, esami e visite. Temono di scoprire di avere una malattia, così non fannoanche a causa del Covid”. A lanciare l’allarme è direttamente Vincenzo Mirone, professore ordinario di Urologia all’Università “Federico II” di Napoli ...

Agenzia_Ansa : Dati Covid: 21.554 nuovi positivi e 63 vittime nelle ultime 24 ore. Tasso di positività al 12,6%. Stabili le terap… - sole24ore : ?? Una Russia che deve «combattere e difendersi» come ai tempi di Pietro il Grande e che non commetterà l’errore del… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - Carlino_Modena : Elicottero disperso ultime notizie: chi era a bordo - MaurizioMa : RT @CsvMarche: Forum regionale sviluppo sostenibile e scuole: dai giovanissimi proposte concrete per la lotta ai cambiamenti climatici http… -