Ultime Notizie – Salvini: “Partito attacco contro l’Italia, lunedì riunione urgente Lega” (Di venerdì 10 giugno 2022) Il leader del Carroccio: “Un attentato da parte di Bruxelles, vogliono svenderci come la Grecia, dobbiamo reagire subito” “Banca Centrale, Commissione e Parlamento europei: è Partito un attacco contro l’Italia. Matteo Salvini ha convocato per lunedì una riunione urgente della Lega, spiegando che è necessario reagire subito per difendere il lavoro e i risparmi degli italiani”. Rendono noto fonti della Lega. Ma già nel pomeriggio da Cuneo per un comizio elettorale il leader del Carroccio aveva tuonato contro Bruxelles. “E’ in corso un attacco all’Italia, oggi la borsa perde il 4%, la Bce non compra più titoli di Stato da un giorno all’altro, lo spread torna ai ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) Il leader del Carroccio: “Un attentato da parte di Bruxelles, vogliono svenderci come la Grecia, dobbiamo reagire subito” “Banca Centrale, Commissione e Parlamento europei: èun. Matteoha convocato perunadella, spiegando che è necessario reagire subito per difendere il lavoro e i risparmi degli italiani”. Rendono noto fonti della. Ma già nel pomeriggio da Cuneo per un comizio elettorale il leader del Carroccio aveva tuonatoBruxelles. “E’ in corso unal, oggi la borsa perde il 4%, la Bce non compra più titoli di Stato da un giorno all’altro, lo spread torna ai ...

