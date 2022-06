Ultime Notizie – Salute: epilessia, ‘innovazione e ascolto fanno la terapia’ (Di venerdì 10 giugno 2022) Il benessere dei pazienti con epilessia va oltre il solo controllo delle crisi. Nella prescrizione della terapia farmacologica, è importante un confronto basato sull’ascolto e la fiducia tra pazienti e specialisti. Sono le conclusioni che emergono dallo studio ‘Il valore dell’opinione delle persone con epilessia per migliorare la qualità delle cure’, condotto dal Cerismas (Centro di ricerche e studi in management sanitario) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con il supporto di Ucb Pharma, e presentato al 45esimo Congresso nazionale della Lice, la Lega italiana contro l’epilessia, in corso a Padova dall’8 al 10 giugno. Lo studio è stato condotto su 500 pazienti in 6 centri italiani di riferimento, con l’obiettivo di descrivere il percorso clinico-organizzativo della presa in carico in Italia di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) Il benessere dei pazienti conva oltre il solo controllo delle crisi. Nella prescrizione della terapia farmacologica, è importante un confronto basato sull’e la fiducia tra pazienti e specialisti. Sono le conclusioni che emergono dallo studio ‘Il valore dell’opinione delle persone conper migliorare la qualità delle cure’, condotto dal Cerismas (Centro di ricerche e studi in management sanitario) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con il supporto di Ucb Pharma, e presentato al 45esimo Congresso nazionale della Lice, la Lega italiana contro l’, in corso a Padova dall’8 al 10 giugno. Lo studio è stato condotto su 500 pazienti in 6 centri italiani di riferimento, con l’obiettivo di descrivere il percorso clinico-organizzativo della presa in carico in Italia di ...

