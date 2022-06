Ultime Notizie – Russia, nuovi fast food al posto del McDonald’s: svelato logo (Di venerdì 10 giugno 2022) Un tempo era McDonald’s, ora chissà. Il gigante dei fast food ha deciso di ritirarsi dalla Russia in seguito all’aggressione militare nei confronti dell’Ucraina e ha venuto i suoi ristoranti nel Paese, con la clausola di poterli riacquistare nei prossimi 15 anni. Ancora top secret il nome della nuova catena di fast food che aprirà domenica, mentre è stato svelato il logo. Un cerchio e due barre arancioni inclinate, che rappresenterebbero un hamburger con patatine anche se per alcuni è un chiaro richiamo alla ‘M’ di McDonald’s. C’è anche chi ci ha visto un collegamento con la bandiera del Bangladesh, con cui condivide lo sfondo verde scuro e un cerchio rosso. “Lo sfondo verde del logo simboleggia la qualità dei ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) Un tempo era, ora chissà. Il gigante deiha deciso di ritirarsi dallain seguito all’aggressione militare nei confronti dell’Ucraina e ha venuto i suoi ristoranti nel Paese, con la clausola di poterli riacquistare nei prossimi 15 anni. Ancora top secret il nome della nuova catena diche aprirà domenica, mentre è statoil. Un cerchio e due barre arancioni inclinate, che rappresenterebbero un hamburger con patatine anche se per alcuni è un chiaro richiamo alla ‘M’ di. C’è anche chi ci ha visto un collegamento con la bandiera del Bangladesh, con cui condivide lo sfondo verde scuro e un cerchio rosso. “Lo sfondo verde delsimboleggia la qualità dei ...

