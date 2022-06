Ultime Notizie – Referendum, Camera penale Milano: “Votare sì per segnale politico” (Di venerdì 10 giugno 2022) Votare sì per dare un segnale politico e spingere il Parlamento a fare riforme che possano migliorare l’amministrazione della giustizia. Andrea Soliani al secondo mandato come presidente della Camera penale di Milano non ha dubbi su cosa fare domenica 12 giugno quando i cittadini saranno chiamarti a esprimersi sul Referendum, in particolare su cinque quesiti abrogativi di norme vigenti sul sistema giustizia. “Sono quesiti complessi – spiega l’avvocato Soliani in un’intervista all’Adnkronos -, il cui preciso contenuto temo sia noto principalmente a coloro che professionalmente frequentano le aule di giustizia. Sarà molto difficile che venga raggiunto il quorum, anche perché mi pare che si sia scelto di discutere molto poco dei quesiti referendari su cui, fino a pochi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022)sì per dare une spingere il Parlamento a fare riforme che possano migliorare l’amministrazione della giustizia. Andrea Soliani al secondo mandato come presidente delladinon ha dubbi su cosa fare domenica 12 giugno quando i cittadini saranno chiamarti a esprimersi sul, in particolare su cinque quesiti abrogativi di norme vigenti sul sistema giustizia. “Sono quesiti complessi – spiega l’avvocato Soliani in un’intervista all’Adnkronos -, il cui preciso contenuto temo sia noto principalmente a coloro che professionalmente frequentano le aule di giustizia. Sarà molto difficile che venga raggiunto il quorum, anche perché mi pare che si sia scelto di discutere molto poco dei quesiti referendari su cui, fino a pochi ...

