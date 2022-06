Ultime Notizie – Putin e la salute, ecco i 5 ‘misteri’ sul Presidente (Di venerdì 10 giugno 2022) “Gli restano pochi mesi di vita”, “ha un tumore alla tiroide”, “è diabetico”, “ha il morbo di Parkinson in fase iniziale”, “ha subito numerose operazioni segrete all’estero”. Voci, rumors, congetture, ipotesi: le Notizie sulla salute del Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin tengono banco da mesi su giornali e siti di tutto il mondo, ed hanno creato un vero e proprio ‘giallo’ intorno alla figura, già misteriosa e criptica, del capo della Russia. Il folto ‘staff’ di medici. I media di tutto il mondo hanno rilevato come, negli ultimi anni, Putin sia spesso stato accompagnato nei suoi viaggi all’estero da un folto team di medici. Nel 2016-2017, le trasferte fuori dalla Russia lo avrebbero visto circondato da ben 5 medici, poi diventati, in alcune circostanze, addirittura 13 ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) “Gli restano pochi mesi di vita”, “ha un tumore alla tiroide”, “è diabetico”, “ha il morbo di Parkinson in fase iniziale”, “ha subito numerose operazioni segrete all’estero”. Voci, rumors, congetture, ipotesi: lesulladeldella Federazione Russa Vladimirtengono banco da mesi su giornali e siti di tutto il mondo, ed hanno creato un vero e proprio ‘giallo’ intorno alla figura, già misteriosa e criptica, del capo della Russia. Il folto ‘staff’ di medici. I media di tutto il mondo hanno rilevato come, negli ultimi anni,sia spesso stato accompagnato nei suoi viaggi all’estero da un folto team di medici. Nel 2016-2017, le trasferte fuori dalla Russia lo avrebbero visto circondato da ben 5 medici, poi diventati, in alcune circostanze, addirittura 13 ...

