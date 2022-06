Ultime Notizie – Prezzi benzina ed energia, Letta: “Governo monitori e sia pronto a intervenire” (Di venerdì 10 giugno 2022) “Su nostra richiesta il Governo è già intervenuto contro la crescita del costo dell’energia e dei carburanti. Noi chiediamo al Governo di monitorare l’aumento dei Prezzi e di essere pronto a intervenire”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, da Lodi a sostegno del candidato sindaco Andrea Furegato. “La nostra competitività oggi ha bisogno di essere sicura che non ci si fermi per colpa di Putin, della guerra e dei Prezzi dell’energia che stanno schizzando e rischiano di mettere in ginocchio l’economia. C’è il tema della pesca, dell’autotrasporto. Ci sarà bisogno di reintervenire. Chiediamo al Governo di monitorare e intervenire quando la situazione purtroppo sarà ancora più ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) “Su nostra richiesta ilè già intervenuto contro la crescita del costo dell’e dei carburanti. Noi chiediamo aldi monitorare l’aumento deie di essere”. Così il segretario del Pd, Enrico, da Lodi a sostegno del candidato sindaco Andrea Furegato. “La nostra competitività oggi ha bisogno di essere sicura che non ci si fermi per colpa di Putin, della guerra e deidell’che stanno schizzando e rischiano di mettere in ginocchio l’economia. C’è il tema della pesca, dell’autotrasporto. Ci sarà bisogno di re. Chiediamo aldi monitorare equando la situazione purtroppo sarà ancora più ...

Pubblicità

acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - cn1926it : Il punto sul mercato in entrata e in uscita: anche #Ounas in lista di sbarco - Milannews24_com : Le ultime su #Ibrahimovic -