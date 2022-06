Ultime Notizie – Peste suina, Ricciardi: “Intervenire subito o rischi per salute” (Di venerdì 10 giugno 2022) “Quando ci sono episodi epidemici come quello della Peste suina che stiamo osservando in alcune aree del Paese, è necessario Intervenire subito perché un eventuale allargamento del focolaio sarebbe disastroso sia per la salute, umana e animale, sia per l’economia”. A dirlo all’Adnkronos salute Walter Ricciardi, docente di Igiene all’università Cattolica e consigliere del ministro della salute Roberto Speranza, in merito agli abbattimenti di maiali, come quelli avvenuti nel Lazio. “Quello che sta accadendo con la Peste suina – spiega – è legato alla perdita di controllo ambientale del territorio, in particolar modo per quanto riguarda i cinghiali, specie selvagge ma che possono avere contatti stretti con gli ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) “Quando ci sono episodi epidemici come quello dellache stiamo osservando in alcune aree del Paese, è necessarioperché un eventuale allargamento del focolaio sarebbe disastroso sia per la, umana e animale, sia per l’economia”. A dirlo all’AdnkronosWalter, docente di Igiene all’università Cattolica e consigliere del ministro dellaRoberto Speranza, in merito agli abbattimenti di maiali, come quelli avvenuti nel Lazio. “Quello che sta accadendo con la– spiega – è legato alla perdita di controllo ambientale del territorio, in particolar modo per quanto riguarda i cinghiali, specie selvagge ma che possono avere contatti stretti con gli ...

