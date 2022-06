Ultime Notizie – Manchester, 15enne accoltellato a morte (Di venerdì 10 giugno 2022) Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato a morte a Manchester mentre sua madre è rimasta gravemente ferita. Lo ha reso noto la polizia britannica spiegando che il sospetto, che si ritiene conoscesse le vittime, si è dato alla fuga. I testimoni hanno descritto l’aggressore come un uomo asiatico che indossa abiti scuri, sulla quarantina, di corporatura media e di altezza media. Il ragazzo è stato portato in ospedale con ferite d’arma da taglio ed è morto un’ora dopo. La madre, che ha 40 anni, è stata curata in ospedale per le ferite gravi riportate e rimane in condizioni stabili. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) Un ragazzo di 15 anni è statomentre sua madre è rimasta gravemente ferita. Lo ha reso noto la polizia britannica spiegando che il sospetto, che si ritiene conoscesse le vittime, si è dato alla fuga. I testimoni hanno descritto l’aggressore come un uomo asiatico che indossa abiti scuri, sulla quarantina, di corporatura media e di altezza media. Il ragazzo è stato portato in ospedale con ferite d’arma da taglio ed è morto un’ora dopo. La madre, che ha 40 anni, è stata curata in ospedale per le ferite gravi riportate e rimane in condizioni stabili. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Dati Covid: 21.554 nuovi positivi e 63 vittime nelle ultime 24 ore. Tasso di positività al 12,6%. Stabili le terap… - sole24ore : ?? Una Russia che deve «combattere e difendersi» come ai tempi di Pietro il Grande e che non commetterà l’errore del… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - nealcassady1956 : RT @SusyMethil: ULTIME NOTIZIE: gli addetti ai lavori della Casa Bianca trapelano che, quando gli è stato chiesto perché gli Stati Uniti st… - SergioFari2 : RT @SusyMethil: ULTIME NOTIZIE: gli addetti ai lavori della Casa Bianca trapelano che, quando gli è stato chiesto perché gli Stati Uniti st… -