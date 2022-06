Ultime Notizie – Impresentabili, candidato sindaco Frosinone: “Rispetto legge non basta?” (Di venerdì 10 giugno 2022) “Io mi sono candidato rispettando rigorosamente la legge e in un Paese civile questo dovrebbe bastare”. Lo afferma all’Adnkronos il candidato sindaco di Frosinone Mauro Vicano per la lista ‘Per Frosinone se vuoi si fa’ finito nella lista degli ‘Impresentabili’ stilata dall’Antimafia. “Poi c’è un’organismo che giudica la presentabilità o meno delle persone e mi pare un’aberrazione”, prosegue. E riguardo al procedimento sui rifiuti che lo ha messo nel mirino della Commissione spiega: “Ho amministrato enti pubblici e privati, nessuno mi ha mai contestato l’appropriazione di un euro. Sono stato presidente di un’azienda di rifiuti e il procedimento riguarda una questione tecnica, legata all’interpretazione del codice dei rifiuti”. Una questione in cui si ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) “Io mi sonorispettando rigorosamente lae in un Paese civile questo dovrebbere”. Lo afferma all’Adnkronos ildiMauro Vicano per la lista ‘Perse vuoi si fa’ finito nella lista degli ‘’ stilata dall’Antimafia. “Poi c’è un’organismo che giudica la presentabilità o meno delle persone e mi pare un’aberrazione”, prosegue. E riguardo al procedimento sui rifiuti che lo ha messo nel mirino della Commissione spiega: “Ho amministrato enti pubblici e privati, nessuno mi ha mai contestato l’appropriazione di un euro. Sono stato presidente di un’azienda di rifiuti e il procedimento riguarda una questione tecnica, legata all’interpretazione del codice dei rifiuti”. Una questione in cui si ...

