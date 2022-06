Ultime Notizie – Impresentabili, candidata Piacenza: “Allibita, non ho mai fatto male a nessuno” (Di venerdì 10 giugno 2022) “Io sono rimasta Allibita, è veramente assurdo, stiamo scherzando”. Così la candidata al Consiglio comunale di Piacenza con Forza Italia, Olga Marsico, ha commentato all’Adnkronos la presenza del suo nome nella lista dei 18 cosiddetti ‘Impresentabili’ stilata dalla Commissione parlamentare Antimafia. “Quando uno si candida, vanno a trovare tutte le cose. E’ veramente assurdo, anche perché siamo in fase di campagna elettorale e devono penalizzare. Secondo me è una cosa mirata contro di me, che nella mia vita non ho mai fatto del male a nessuno e sono volontaria della Croce rossa“, dice Marsico. “Io – aggiunge – sono una semplice candidata per riempire la lista, pensi un po’. Io sono una ‘riempilista’, quindi non ho capito il perché di tutte queste ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) “Io sono rimasta, è veramente assurdo, stiamo scherzando”. Così laal Consiglio comunale dicon Forza Italia, Olga Marsico, ha commentato all’Adnkronos la presenza del suo nome nella lista dei 18 cosiddetti ‘’ stilata dalla Commissione parlamentare Antimafia. “Quando uno si candida, vanno a trovare tutte le cose. E’ veramente assurdo, anche perché siamo in fase di campagna elettorale e devono penalizzare. Secondo me è una cosa mirata contro di me, che nella mia vita non ho maidele sono volontaria della Croce rossa“, dice Marsico. “Io – aggiunge – sono una sempliceper riempire la lista, pensi un po’. Io sono una ‘riempilista’, quindi non ho capito il perché di tutte queste ...

