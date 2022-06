Ultime Notizie – Giletti: ”Su diretta da Mosca parlerò in tv” (Di venerdì 10 giugno 2022) ”parlerò di quello che mi è successosolo in televisione!‘‘. Così Massimo Giletti all’Adnkronos dopo le polemiche che lo hanno travolto negli ultimi giorni, in seguito alla sua diretta da Mosca. ”Domenica torno (a ‘Non è L’Arena’, ndr) e spiegherò quello che ho vissuto all’unico editore che ho, oltre a Cairo, che è il mio pubblico”, conclude Giletti. Il conduttore che durante la scorsa puntata di ‘Non è L’arena’ ha deciso di collegarsi dalla Piazza Rossa e di intervistare via Skype la portavoce del ministro degli esteri russo Lavrov Maria Zakharova, è stato bersagliato da una valanga di critiche e accusato di aver dato voce alla propaganda russa Ad abbandonare per primo lo studio di ‘Non è L’Arena’ protestando è stato il direttore di ‘Libero’ Alessandro Sallusti che, visibilmente irritato ha detto ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) ”di quello che mi è successosolo in televisione!‘‘. Così Massimoall’Adnkronos dopo le polemiche che lo hanno travolto negli ultimi giorni, in seguito alla suada. ”Domenica torno (a ‘Non è L’Arena’, ndr) e spiegherò quello che ho vissuto all’unico editore che ho, oltre a Cairo, che è il mio pubblico”, conclude. Il conduttore che durante la scorsa puntata di ‘Non è L’arena’ ha deciso di collegarsi dalla Piazza Rossa e di intervistare via Skype la portavoce del ministro degli esteri russo Lavrov Maria Zakharova, è stato bersagliato da una valanga di critiche e accusato di aver dato voce alla propaganda russa Ad abbandonare per primo lo studio di ‘Non è L’Arena’ protestando è stato il direttore di ‘Libero’ Alessandro Sallusti che, visibilmente irritato ha detto ...

