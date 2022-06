Ultime Notizie – Gas russo, Orban: “Embargo Ue rovinerebbe l’Europa” (Di venerdì 10 giugno 2022) Un eventuale Embargo Ue contro il gas russo rovinerebbe l’intera Europa. E’ il monito lanciato dal primo ministro ungherese, Viktor Orban, nel suo intervento settimanale alla radio pubblica ‘Kossuth’. “L’Embargo al gas (russo, ndr) non sarebbe ragionevole e rovinerebbe l’intera Europa”, ha affermato il leader ungherese, aggiungendo che invece di imporre sanzioni bisognerebbe trovare altre soluzioni a partire da un rilancio dei negoziati di pace tra Ucraina e Russia. “L’Unione Europea sta finanziando lo stato di guerra”, ha detto Orban, secondo cui per frenare l’inflazione, “deve essere finanziata la pace”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) Un eventualeUe contro il gasl’intera Europa. E’ il monito lanciato dal primo ministro ungherese, Viktor, nel suo intervento settimanale alla radio pubblica ‘Kossuth’. “L’al gas (, ndr) non sarebbe ragionevole el’intera Europa”, ha affermato il leader ungherese, aggiungendo che invece di imporre sanzioni bisognerebbe trovare altre soluzioni a partire da un rilancio dei negoziati di pace tra Ucraina e Russia. “L’Unione Europea sta finanziando lo stato di guerra”, ha detto, secondo cui per frenare l’inflazione, “deve essere finanziata la pace”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

