Ultime Notizie – Gabrielli | “Russia? Nessun Grande Fratello | non si investiga su opinioni”

"Ognuno di noi ha una storia e una credibilità che parte non da ora e talune insinuazioni rischiano di essere lesive delle storie di chi, nel bene o nel male, cerca di servire il Paese". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Franco Gabrielli, nella conferenza stampa indetta sul cosiddetto bollettino sulla disinformazione russa. "Non esiste Nessun Grande Fratello o Spectre in Italia, non si investiga sulle opinioni" ma i riflettori sono accesi "sulla circolazione di fake news", aggiunge Gabrielli, collegato da remoto a causa della positività al covid. "C'è una mano solerte dietro la diffusione del bollettino", "un fatto gravissimo" e rispetto al quale "nulla resterà impunito, credo che lo dobbiamo al Paese", assicura il sottosegretario, continuando: ...

