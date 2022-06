Ultime Notizie – Elodie, esce il nuovo singolo ‘Tribale’ (Di venerdì 10 giugno 2022) Il nuovo singolo di Elodie ‘Tribale’ è disponibile da oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali, online anche il videoclip ufficiale. ‘Tribale’ è l’estate, targata Elodie, prodotta da Itaca e scritta da Federica Abbate e Jacopo Ettorre con la stessa Elodie. Il videoclip è stato diretto da Attilio Cusani e prodotto da Borotalco.tv in collaborazione con Anemone Film. Il nuovo brano segue i successi di ‘Bagno a mezzanotte’, singolo certificato disco di platino, che ha dominato la classifica italiana dell’airplay radiofonico per quattro settimane diventando il sesto singolo consecutivo dell’artista a raggiungere il #1 posto in radio, e ‘Vertigine’, disco di platino, che ha ottenuto 30 milioni di stream ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) Ildiè disponibile da oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali, online anche il videoclip ufficiale.è l’estate, targata, prodotta da Itaca e scritta da Federica Abbate e Jacopo Ettorre con la stessa. Il videoclip è stato diretto da Attilio Cusani e prodotto da Borotalco.tv in collaborazione con Anemone Film. Ilbrano segue i successi di ‘Bagno a mezzanotte’,certificato disco di platino, che ha dominato la classifica italiana dell’airplay radiofonico per quattro settimane diventando il sestoconsecutivo dell’artista a raggiungere il #1 posto in radio, e ‘Vertigine’, disco di platino, che ha ottenuto 30 milioni di stream ...

