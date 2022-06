Ultime Notizie – E’ morto La Forgia, ex presidente Emilia aveva 78 anni (Di venerdì 10 giugno 2022) L’ex-presidente dell’Emilia Romagna, Antonio La Forgia, è morto oggi. aveva 78 anni. Era malato da tempo e aveva chiesto nei giorni scorsi la sedazione profonda. “Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Antonio La Forgia a cui ero legato da sentimenti di autentica amicizia. Ho fatto con lui numerosissime chiacchierate, spesso ci siamo sentiti al telefono e non abbiamo mai interrotto il nostro lungo rapporto”, dice Romano Prodi in una nota. “Ricordo con affetto e commozione i giorni in cui abbiamo condiviso la costruzione del progetto politico che poi è confluito nell’Ulivo, il confronto con lui è stato sempre arricchente sul piano culturale e su quello politico, al quale Antonio ha contribuito tanto. Sentiremo molto la sua assenza e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) L’ex-dell’Romagna, Antonio La, èoggi.78. Era malato da tempo echiesto nei giorni scorsi la sedazione profonda. “Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Antonio Laa cui ero legato da sentimenti di autentica amicizia. Ho fatto con lui numerosissime chiacchierate, spesso ci siamo sentiti al telefono e non abbiamo mai interrotto il nostro lungo rapporto”, dice Romano Prodi in una nota. “Ricordo con affetto e commozione i giorni in cui abbiamo condiviso la costruzione del progetto politico che poi è confluito nell’Ulivo, il confronto con lui è stato sempre arricchente sul piano culturale e su quello politico, al quale Antonio ha contribuito tanto. Sentiremo molto la sua assenza e ...

