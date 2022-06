Ultime Notizie – Covid, Ricciardi: “Omicron virus più contagioso del pianeta, mascherina serve ancora” (Di venerdì 10 giugno 2022) “Omicron è una variante contagiosissima, probabilmente l’organismo più contagioso sulla faccia della terra in questo momento”. Ad affermarlo all’Adnkronos Salute è Walter Ricciardi, docente di Igiene all’università Cattolica e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza. Per questo secondo l’esperto “va contrastato in primo luogo con i vaccini e con interventi medici tempestivi in caso di infezione, oltre che attraverso i comportamenti e misure di sanità pubblica”. Ma non solo. “La mascherina è importante – ammonisce Ricciardi – non tanto all’esterno ma negli ambienti chiusi, dove resta un presidio fondamentale. Per questo credo che debba essere fortemente raccomandata e per alcuni spazi, come il trasporto pubblico, bisognerebbe mantenere l’obbligo“. La politica, però – è la sua ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) “è una variante contagiosissima, probabilmente l’organismo piùsulla faccia della terra in questo momento”. Ad affermarlo all’Adnkronos Salute è Walter, docente di Igiene all’università Cattolica e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza. Per questo secondo l’esperto “va contrastato in primo luogo con i vaccini e con interventi medici tempestivi in caso di infezione, oltre che attraverso i comportamenti e misure di sanità pubblica”. Ma non solo. “Laè importante – ammonisce– non tanto all’esterno ma negli ambienti chiusi, dove resta un presidio fondamentale. Per questo credo che debba essere fortemente raccomandata e per alcuni spazi, come il trasporto pubblico, bisognerebbe mantenere l’obbligo“. La politica, però – è la sua ...

