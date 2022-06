Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia, 3.132 contagi e 11 morti. A Milano città 504 casi (Di venerdì 10 giugno 2022) Sono 3.132 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 10 giugno 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 11 morti. Nelle Ultime 24 ore sono stati processati 24.830 tamponi, tra molecolari e antigenici, di cui è risultato positivo il 12,6%. Stabile a 20 il numero di ricoverati in terapia intensiva, mentre calano i pazienti nei reparti Covid ordinari: oggi 458, 16 meno di 24 ore fa. In provincia di Milano i nuovi casi sono 1.095, di cui 504 nella città capoluogo. Seguono la provincia di Brescia con 351 contagi, Monza e Brianza con 297, Varese con 229, Bergamo con 203, Como con 196, Pavia con 172, Mantova con 110 e Lecco ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) Sono 3.132 i nuovida Coronavirus, 10 giugno 2022 in, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 11. Nelle24 ore sono stati processati 24.830 tamponi, tra molecolari e antigenici, di cui è risultato positivo il 12,6%. Stabile a 20 il numero di ricoverati in terapia intensiva, mentre calano i pazienti nei repartiordinari:458, 16 meno di 24 ore fa. In provincia dii nuovisono 1.095, di cui 504 nellacapoluogo. Seguono la provincia di Brescia con 351, Monza e Brianza con 297, Varese con 229, Bergamo con 203, Como con 196, Pavia con 172, Mantova con 110 e Lecco ...

Pubblicità

acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - CapezzutoF : RT @sissi17289700: Io piango fiumi???????? di gioia per le ultime risposte fantastiche sulle notizie fake??????????dove chi ragiona come te capisce… - sole24ore : ?? #Guerra in #Ucraina ultime notizie. Inviato Usa a Osce:?Cremlino prepara annessione #Kherson. ??? #Onu: «Processo… -