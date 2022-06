Ultime Notizie – Covid oggi Lazio, 2.795 contagi e 8 morti. A Roma 1.694 nuovi casi (Di venerdì 10 giugno 2022) Sono 2.795 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 10 giugno 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 8 morti. Nelle Ultime 24 ore sono stati processati 3.911 tamponi molecolari e 16.949 antigenici con un tasso di positività al 13,3%. I ricoverati sono 470, 8 in meno di ieri, 31 le terapie intensive, stabili, e 3.015 i guariti nelle Ultime 24 ore. I casi a Roma città sono a quota 1.694. Sono 117.290 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 470 ricoverati, 31 in terapia intensiva e 116.789 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 1.473.754 i morti 11.377, su ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) Sono 2.795 ida Coronavirus, 10 giugno 2022 nel, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 8. Nelle24 ore sono stati processati 3.911 tamponi molecolari e 16.949 antigenici con un tasso di positività al 13,3%. I ricoverati sono 470, 8 in meno di ieri, 31 le terapie intensive, stabili, e 3.015 i guariti nelle24 ore. Icittà sono a quota 1.694. Sono 117.290 le persone attualmente positive a-19 nel, di cui 470 ricoverati, 31 in terapia intensiva e 116.789 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 1.473.754 i11.377, su ...

Pubblicità

sole24ore : ?? Una Russia che deve «combattere e difendersi» come ai tempi di Pietro il Grande e che non commetterà l’errore del… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - VesuvioLive : Covid Campania, il bollettino del 10 giugno: oltre 2.000 contagi e più morti - BgmzLuigi : RT @patronatoacliIT: Bonus 200€ per colf e badanti: da oggi è possibile inviare i dati per la tua domanda online sul nostro sito https://t.… -