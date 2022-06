Ultime Notizie – Covid oggi Italia, 21.554 contagi e 63 morti: bollettino 10 giugno (Di venerdì 10 giugno 2022) Sono 21.554 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 10 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 63 morti. Nelle Ultime 24 ore sono stati processati 170.097 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 12,7%. Sono stati 4.162 i ricoverati con sintomi, 72 in meno da ieri. Sono 196 le terapie intensive occupate, una in meno da ieri. Da ieri sono guarite 23.745 persone, 16.820.881 da inizio pandemia. I DATI DALLE REGIONI LAZIO – Sono 2.795 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 10 giugno 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) Sono 21.554 i nuovida Coronavirus in, 102022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 63. Nelle24 ore sono stati processati 170.097 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 12,7%. Sono stati 4.162 i ricoverati con sintomi, 72 in meno da ieri. Sono 196 le terapie intensive occupate, una in meno da ieri. Da ieri sono guarite 23.745 persone, 16.820.881 da inizio pandemia. I DATI DALLE REGIONI LAZIO – Sono 2.795 i nuovida Coronavirus, 102022 nel Lazio, secondo i dati-19 ...

Pubblicità

sole24ore : ?? Una Russia che deve «combattere e difendersi» come ai tempi di Pietro il Grande e che non commetterà l’errore del… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - corgiallorosso : #CristianoRonaldo alla #Roma, le quote crollano a 9 - zazoomblog : Ultime Notizie – Elezioni Palermo candidato Fratelli d’Italia arrestato per voto di scambio - #Ultime #Notizie… -