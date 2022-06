Ultime Notizie – Benzina, prezzo e costo: news di oggi (Di venerdì 10 giugno 2022) Benzina e diesel, nuovo giro di rialzi del prezzo oggi sulla rete carburanti. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che hanno chiuso ieri in forte salita, le compagnie tornano a muovere i prezzi raccomandati. Eni aumenta di 2 centesimi il diesel, Tamoil di 1 centesimo Benzina e diesel, IP e Q8 di 2 centesimi entrambi i carburanti. Continuano di conseguenza a salire i prezzi praticati sul territorio di Benzina e diesel, ormai mediamente sopra i 2 euro con la sola eccezione del diesel self service. In particolare, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 9 giugno, il prezzo medio nazionale praticato della Benzina in modalità self sale a 2,018 euro/litro ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022)e diesel, nuovo giro di rialzi delsulla rete carburanti. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che hanno chiuso ieri in forte salita, le compagnie tornano a muovere i prezzi raccomandati. Eni aumenta di 2 centesimi il diesel, Tamoil di 1 centesimoe diesel, IP e Q8 di 2 centesimi entrambi i carburanti. Continuano di conseguenza a salire i prezzi praticati sul territorio die diesel, ormai mediamente sopra i 2 euro con la sola eccezione del diesel self service. In particolare, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 9 giugno, ilmedio nazionale praticato dellain modalità self sale a 2,018 euro/litro ...

