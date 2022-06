Ultime Notizie – Attentato Bataclan, chiesto l’ergastolo per Abdeslam (Di venerdì 10 giugno 2022) La Procura nazionale antiterrorismo (Pnat) francese ha chiesto l’ergastolo con un periodo in un carcere di massima sicurezza per Salah Abdeslam, l’unico sopravvissuto dei commando jihadista che ha ucciso 130 persone a Parigi e Saint Denis il 13 novembre del 2015. Questo tipo di condanna, che come spiega ‘Le Figaro’ è molto rara in Francia e non prevede la riduzione della pena, è stata richiesta “vista l’immensa gravità dei fatti” di cui è accusato il 32enne francese, che “è rimasto fedele fino alla fine alla sua ideologia” e non ha mai espresso “il minimo rimorso”. l’ergastolo richiesto per Abdeslam è la condanna più pesante prevista dal codice penale francese e rende impossibile richiedere un adeguamento della pena. Il condannato può tuttavia, dopo trent’anni di reclusione, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) La Procura nazionale antiterrorismo (Pnat) francese hacon un periodo in un carcere di massima sicurezza per Salah, l’unico sopravvissuto dei commando jihadista che ha ucciso 130 persone a Parigi e Saint Denis il 13 novembre del 2015. Questo tipo di condanna, che come spiega ‘Le Figaro’ è molto rara in Francia e non prevede la riduzione della pena, è stata richiesta “vista l’immensa gravità dei fatti” di cui è accusato il 32enne francese, che “è rimasto fedele fino alla fine alla sua ideologia” e non ha mai espresso “il minimo rimorso”.riperè la condanna più pesante prevista dal codice penale francese e rende impossibile richiedere un adeguamento della pena. Il condannato può tuttavia, dopo trent’anni di reclusione, ...

