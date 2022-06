Ufo | la Nasa annuncia un' indagine | l' Agenzia spaziale insieme a 007 e Congresso Usa

(Di venerdì 10 giugno 2022) Gli Ufo non sono più semplice materia da complottismo. La, infatti, hato di unirsi alle ricerche e allo studio sui cosiddetti fenomeni aerei non identificati. L'...

Pubblicità

RaiNews : Lo studio dovrebbe concludersi nell'arco di 9 mesi - astrale66 : Ufo, aumentano gli avvistamenti: la Nasa lancia indagine - globalistIT : - lorenzo10469500 : RT @lorenzo10469500: Ufo, aumentano gli avvistamenti: la Nasa lancia indagine - lorenzo10469500 : Ufo, aumentano gli avvistamenti: la Nasa lancia indagine -

Glinon sono più semplice materia da complottismo. La, infatti, ha annunciato di unirsi alle ricerche e allo studio sui cosiddetti fenomeni aerei non identificati. L'Agenzia spaziale americana ha ...Lastudierà gli. L'agenzia indipendente del governo degli Stati Uniti ha costituito un team di scienziati che affronterà nove mesi di full immersion per valutare ogni dettaglio sugli ' oggetti ...Le conclusioni finiranno in un rapporto pubblico. La decisione è maturata per dare un approccio scientifico all'esame del fenomeno, al quale si sono interessati anche l'intelligence e il Parlamento am ...In autunno lancerà un’iniziativa di nove mesi finanziata con 100mila dollari, ‘per dare un approccio scientifico al fenomeno’ ...