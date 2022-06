Ufficiale | Psg | Luis Campos nuovo Football Advisor del club

Pubblicità

InterHubOff : ???? Skriniar obiettivo principale del PSG per la difesa, ancora nessuna offerta ufficiale. L’Inter proverà a tenere… - sportface2016 : Ufficiale, #Psg: #LuisCampos nuovo #FootballAdvisor del club - parissgitalia : ??UFFICIALE?? Campo è il nuovo responsabile area tecnica del @psg #WeAreParis #TeamPSG - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: PSG, inizia una nuova era. Luis Campos è il nuovo responsabile dell'area sportiva - infoitsport : Skriniar-PSG, CdS: “Nessuna offerta ufficiale: la posizione dell’Inter” -

TUTTO mercato WEB

Cambia tutto in casa, accelerazione improvvisa e svolta pazzesca: il nuovo allenatore può esseregià domaniIl mercato estivo vive non solo dei movimenti dei calciatori, ma anche di quelli degli allenatori. ...Il secondo sospiro di sollievo, invece, è rimandato al momento dell'annuncioin merito al rinnovo del centrale, attualmente in scadenza nel 2023, e ancora 'attaccabile' dai top club europei ... UFFICIALE: PSG, inizia una nuova era. Luis Campos è il nuovo responsabile dell'area tecnica Luis Campos è il nuovo Football Advisor del Paris Saint Germain. A comunicarlo la società tramite una nota ufficiale ...Il Paris Saint-Germain ha annunciato l'arrivo di Luis Campos come Football Advisor del club Era noto da tempo, adesso è ufficiale: Luis Campos è il nuovo consigliere sportivo del Paris Saint-Germain.