Ucraina | Sofia è tornata a camminare | era l' unica sopravvissuta nella strage della sua famiglia

(Di venerdì 10 giugno 2022) E', la ragazzadi 14 anni, sorella maggiore di Polina, uccisa con tutta la suanel primo giorno di guerra a Kiev., ricoverata in condizioni gravissime ...

Pubblicità

giovannidalloli : 'Sofia torna a camminare: la nuova vita della bimba ucraina che ha perso tutta la famiglia in guerra'… - globalistIT : - LavoroLazio_com : Ucraina, D'Amato: 'Sofia e Vadim due buone notizie di sanità e accoglienza, grazie a operatori San Raffaele e S. Eu… - tempoweb : '#Sofia e #Vadim, due buone notizie di sanità e accoglienza', l'assessore #DAmato ringrazia #SanRaffaeleRoma e… - TuttoSuRoma : Sofia, la bambina ucraina arrivata a marzo al San Raffaele di #Roma è tornata a camminare -

E' tornata a camminare, la ragazzadi 14 anni, sorella maggiore di Polina, uccisa con tutta la sua famiglia nel primo giorno di guerra a Kiev., ricoverata in condizioni gravissime al San Raffaele di Roma,...Seguirono vicende dinastiche piuttosto turbolente che videro, sorellastra di Pietro (che era ... sull'omonimo mare, nell'attuale. Il primo tentativo fallì, ma il secondo ebbe successo. ...A seguirla è una psicologa ucraina, Kateryns Chesnevska, che è anche insegnante di Taekwondo, sport che la piccola ha praticato per 4 anni. Sofia vuole tornare in Ucraina. “Resteremo finché sarà ...Dopo essere rimasta l’unica sopravvissuta della sua famiglia, vittima di un agguato mentre stava fuggendo da Kiev il giorno dopo lo scoppio ...