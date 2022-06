(Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Adnkronos) - Dare la possibilità alucraino di armarsi possedendo e portando armi a canna corta come prevede una delle modifiche apportate in seconda battuta alla legge sulle armi in discussione in Parlamento non mette adio guerra civile l'. "L'ondata nazionalistica è una trovata della propaganda russa che avvelena il tempo e lo spazio informativo ucraino e degli altri paesi. E' arrivato il momento che l'Europa se ne liberi" Lo dice all'Adnkronos Olena Oleksiivna, deputata della Verchovna Rada dell'dal 2019 e alla guida deldel presidente Volodymyr'Servitore del'. "Innon c'è e non ci sarà...

Pubblicità

TV7Benevento : Ucraina: Shuliak (partito Zelensky), 'nessun rischio guerriglia se popolo armato' - - TV7Benevento : Ucraina: Shuliak (partito Zelensky), 'Neutralità? Se ne discuterà in Parlamento se garantiti' -… -

Affaritaliani.it

... nella regione nordorientaledi Sumy, è stato rilasciato dopo una settimana di prigionia in ... Lo riferisce il Kiev Independent, citando Olena, a capo del partito Servitore del popolo ...... nella regione nordorientaledi Sumy, è stato rilasciato dopo una settimana di prigionia in ... Lo riferisce il Kiev Independent, citando Olena, a capo del partito Servitore del popolo ... Ucraina: Shuliak (capo partito Zelensky), 'no a cessione territori, no a congelamento conflitto' Condividi questo articolo:Roma, 10 gi. (Adnkronos) – In futuro la neutralità dell’Ucraina non è esclusa, così come dunque una eventuale riforma costituzionale che la ammetta. Ma ciò potrà avvenire sol ...Condividi questo articolo:Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “Il piano per la ricostruzione e lo sviluppo dell’Ucraina sarà presentato ufficialmente il 4 e il 5 luglio alla Conferenza di Lugano”. Concretamen ...