Ucraina, Putin si paragona a Pietro il Grande: Restituiremo le terre russe a Mosca (Di venerdì 10 giugno 2022) Il presidente russo Vladimir Putin ha reso omaggio allo zar Pietro il Grande nel 350esimo anniversario della sua nascita, tracciando un parallelo tra quelle che ha descritto come le loro due storiche missioni per riconquistare le terre russe. Parlando alle Tv di Mosca dopo la visita a una mostra dedicata allo zar Putin ha detto che, come nell'epoca di Pietro, spettava alla Russia odierna "restituire" le terre russe alla madrepatria e "rafforzare" il Paese. "Se partiamo dal fatto che questi valori di base sono alla base della nostra esistenza, riusciremo sicuramente a risolvere i compiti che dobbiamo affrontare", ha spiegato. Lo riporta il Guardian. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

