Ucraina | Kiev | «Mosca vuole il pieno controllo del Lugansk entro il 12 giugno» – Il live blog

Nel 107esimo giorno di guerra in Ucraina, tiene banco l'allarme lanciato dall'intelligence militare di Kiev: «Questa è una guerra di artiglieria, e in termini di artiglieria stiamo perdendo. Tutto ora dipende dalle armi che l'Occidente ci dà». Sul fronte degli armamenti, dalla Francia arriva la notizia che Emmanuel Macron potrebbe decidere di inviare altri cannoni all'Ucraina. Sul campo restano intensi i combattimenti nel Donbass: secondo Kiev, Mosca vuole il pieno controllo del Lugansk entro il 12 giugno. 9.30 – L'intelligence militare Ucraina: «Stiamo perdendo» «Questa è una guerra di artiglieria, e in termini di artiglieria stiamo perdendo. Tutto ora dipende dalle armi che

