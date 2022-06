Ucraina: guardie frontiera, 'Cernihiv attaccata con 20 lanci di mine' (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "Stamattina nella regione di Cernihiv è stata attaccata con i lanciamine la città di Hremiach. Ci sono stati circa 20 lanci". Lo ha detto a Suspilne Halyna Scekhovtsova, portavoce delle guardie di frontiera nella regione di Cernihiv. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "Stamattina nella regione diè statacon ila città di Hremiach. Ci sono stati circa 20". Lo ha detto a Suspilne Halyna Scekhovtsova, portavoce delledinella regione di

