(Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Adnkronos) - “Siamo pronti a intervenire, sia in operazioni di scorta alproveniente dall'oppure in operazioni di sminamento delle coste ucraine”. Lo dice al Corriere della Sera l'ammiraglio di squadra Enrico, da novembre 2021 capo di Stato maggiore della Marina militare. Nelci sono 18 navi da guerra russe: “Un aumento progressivo – dichiara - e quando ci sono sommergibili armati con missili ai confini delle acque territoriali, il nostro Paese deve scoprirli e seguirli ovunque. Lo facciamo con due delle quattro Fremm (fregata europea multi missione) di cui disponiamo. Ilnon è più solo il mare fra Europa e Africa, ma quello dei traffici da Ovest a Est e viceversa, del passaggio delle navi mercantili dagli stretti. Un collegamento più ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Mosca rimuove il generale Dvornikov dal comando della guerra. Al suo posto sarebbe stato nominato il gene… - MediasetTgcom24 : Ucciso un altro generale di Putin, si tratta di Roman Kutuzov #ucraina #mosca #kiev #russia #putin… - antonio41430010 : RT @lautarismo1981: Leggo Moni Ovadia nuovo idolo di Twitter. Se volete capire qualcosa della guerra di Putin all'Ucraina ascoltate Vittori… - pierodallerive : RT @lautarismo1981: Leggo Moni Ovadia nuovo idolo di Twitter. Se volete capire qualcosa della guerra di Putin all'Ucraina ascoltate Vittori… - TV7Benevento : Ucraina: generale Credendino, ‘pronti a scortare cargo con grano nel Mediterraneo’ - -

Il comandante del battaglione della guardia nazionale, Petro Kusyk, ha fatto sapere che i ... Sotto il comandodella Gur, un'unità militare è partita verso Mariupol per irrompere in ...Inun newsflow che mostra una perdita di momentum del ciclo, adesso percepibile ... Anche a causa dell'invasione dell'(già nota a marzo, peraltro) le previsioni di crescita sono state ...Condividi questo articolo:Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “Siamo pronti a intervenire, sia in operazioni di scorta al grano proveniente dall’Ucraina oppure in operazioni di sminamento delle coste ucraine” ...Due cittadini britannici sono stati condannati a morte nel corso di un processo nell’area orientale dell’Ucraina controllata dai separatisti filorussi. Aiden Aslin, 28 anni, e Shaun Pinner, 48 anni, ...