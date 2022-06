**Ucraina: Gabrielli, 'su bollettino pagato prezzo alto, va fatta riflessione'** (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Adnkronos) - La fuga di notizie sul bollettino sulla disinformazione legata alla minaccia ibrida, prodotto dal tavolo coordinato dal Dis, "impone delle riflessioni, se il prezzo è così alto va fatta una riflessione sull'utilità". Lo afferma il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Franco Gabrielli, rispondendo a una domanda in conferenza stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Adnkronos) - La fuga di notizie sulsulla disinformazione legata alla minaccia ibrida, prodotto dal tavolo coordinato dal Dis, "impone delle riflessioni, se ilè cosìvaunasull'utilità". Lo afferma il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Franco, rispondendo a una domanda in conferenza stampa.

Pubblicità

TV7Benevento : **Ucraina: Gabrielli, 'nessuna lista proscrizione, sgombriamo campo da dubbi'** - - TV7Benevento : Ucraina: Gabrielli, 'non esistono finalità che non siano attenzione a possibili insidie' - - Tele_Nicosia : Ucraina, Gabrielli “Nessuna attività di dossieraggio” - infoitinterno : Ucraina: Gabrielli, 'no giornalisti o politici oggetto investigazione o monitoraggio' - infoitinterno : Ucraina: Gabrielli, 'libertà espressione bene prezioso da salvaguardare' -