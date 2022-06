Ucraina | Gabrielli | ' mano solerte dietro diffusione bollettino | nulla resterà impunito'

(Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "C'è unaladel" sulla disinformazione russa finita in pasto alla stampa, "un fatto gravissimo" e rispetto al quale ", credo che lo dobbiamo al Paese". Lo dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Franco, in conferenza stampa.

Il sottosegretario: 'Nessun dossieraggio dell'intelligence italiana sui media'... difendendo a spada tratta il lavoro dell'Intelligence che non ha esercitato "nessun dossieraggio" " assicura" nonostante l'ombra di "infamanti sospetti". "Il Bollettino, come già ...“un fatto gravissimo” e rispetto al quale “nulla resterà impunito, credo che lo dobbiamo al Paese”. Lo dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Franco Gabrielli, in conferenza stampa.Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “Non esiste nessun Grande Fratello o Spectre in Italia, non si investiga sulle opinioni” ma i riflettori sono accesi “sulla circolazione di fake news”. Lo ha puntualizzato ...